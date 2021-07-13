محافظ ذي قار يقبل استقالة مدير صحة المحافظة + وثيقة

العالم-العراق

وبحسب وثيقة موقعة من المحافظ الخفاجي، نصت على أنه "أولا: قبول استقالة الدكتور صدام صاحب الطويل، وثانياً: ترشيح سعدي كاظم راضي لإدارة دائرة صحة ذي قار وكالة".

وأعلنت السلطات العراقية ارتفاع عدد ضحايا الحريق في مستشفى مدينة الناصرية جنوبي البلاد الى 83 حالة وفاة اضافة الى عشرات الجرحى.

واعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الحداد الرسمي على أرواح الضحايا، كما امر الكاظمي بوقف وحجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.

واندلع الحريق مساء أمس الاثنين في قسم مخصّص لعزل المصابين بكوفيد-19 في مستشفى بمدينة الناصريّة في جنوب العراق.

وتأتي هذه المأساة بعد شهرين ونصف الشهر على وفاة مقتل أكثر من 80 شخصاً بحريق مماثل اندلع في مستشفى الخطيب ببغداد.