السفير الإيراني في قطر يلتقي أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز

العالم - إيران

وكتب دهقاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: خلال اللقاء مع السيد سنتيرين امين عام منتدى الدول المصدرة للغاز تم التأكيد على الفرصة التي يوفرها الغاز لتنمية الدول الأعضاء وتعزيز التعاون وتجنب المنافسات الهدامة بين الدول الأعضاء.

وأضاف السفير الإيراني: بوجود الغاز نفكر بالتنمية المستديمة وعالم أكثر نظافة لكننا أيضا لسنا غافلين عن عالم ما بعد الطاقات الأحفورية للأجيال القادمة.

وبدأت اللجنة التنفيذية لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF اجتماعها الـ39 اليوم الثلاثاء في الدوحة والذي يستمر يومين.

ويضم هذا المنتدى الذي تأسس عام 2008، 11 دولة وهي: إيران وروسيا وغينيا الإستوائية وقطر والإمارات وفنزويلا ونيجيريا ومصر والجزائر وبوليفيا وترينيداد وتوباغو.