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الأسرى الإداريون في "عوفر" يبدؤون خطواتهم النضالية

الأسرى الإداريون في
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

بدأ الأسرى الإداريون في سجن "عوفر"، اليوم، أولى خطواتهم النضالية للمطالبة بإنهاء ملف الاعتقال الإداري، بإعادة وجبات الطعام.

العالم-فلسطين

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي: إن الأسرى الإداريين في سجن "عوفر"، وعددهم 151، قد يصلون في خطواتهم النضالية إلى الإضراب عن الطعام.

وأشار النادي إلى أن الاحتلال صعّد من الاعتقالات الإدارية في الأشهر الماضية، وبين المعتقلين أسرى أمضوا سنوات طويلة في السجون.

ولفت إلى أنّه وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك برنامج واضح من جميع الفصائل حول خطوات المواجهة القادمة. وقد بلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، حتى نهاية أيار/ مايو الماضي أكثر من 520 يتوزعون على سجون "عوفر"، والنقب، و"مجدو".

وخاض الأسرى عدة نضالات فردية وجماعية ضد الاعتقال الإداري، أبرزها الإضراب الذي استمر 63 يوماً، في عام 2014.

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