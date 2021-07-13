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سفن عسكرية إيرانية تشارك في العرض البحري الروسي الكبير

سفن عسكرية إيرانية تشارك في العرض البحري الروسي الكبير
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن سفنا عسكرية من عدة دول، بما في ذلك إيران، ستشارك في عرض بحري كبير في 25 يوليو/تموز.

العالم - إيران

وبحسب وكالة سبوتنيك للأنباء أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء، مشاركة سفن عسكرية إيرانية في عرض كبير للبحرية الروسية.

وقال شويغو خلال اجتماع حول العرض البحري الروسي الكبير في 25 يوليو/تموز أن العرض سيشمل جميع القوات في الأسطول البحري للجيش وقوارب أمن الحدود وسفن النقل والطائرات الخاصة بالقوة البحرية.

وأوضح أيضا أن 54 سفينة حربية وفرقاطة، بما في ذلك سفن من دول مختلفة بينها إيران والهند وباكستان، ستدخل قريبا مياه سان بطرسبرغ.

وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيشارك أكثر من 400 طاقم عسكري و 48 طائرة و هليكوبتر عسكرية في العرض البحري الذي سيكون "الأكبر والأكثر روعة" من نوعه.

وبحسب سبوتنيك، فإن العرض البحري، الذي سيقام بمناسبة الذكرى 325 لتأسيس البحرية الروسية، سيقام في 25 يوليو/تموز في مياه سان بطرسبرغ، وتعقد قبل أسبوع جلسة بروفة للجزء الرئيسي من العرض في المياه المفتوحة لخليج فنلندا.

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