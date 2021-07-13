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ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الحسين بالعراق إلى 92 قتيلا+ فيديو

الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، عن ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي 92 قتيلا و50 جريحا، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

العالم-العراق

وكانت السلطات الصحية قد اعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا الحريق في مستشفى الامام الحسين (ع) الى 83 حالة وفاة اضافة الى عشرات الجرحى، كما ذكرت وسائل اعلام عراقية.

من جهته، ذكر تلفزيون "السومرية" العراقي نقلا عن مصدر أمني، إن "حصيلة ضحايا مستشفى الامام الحسين في محافظة ذي قار وصلت حتى الان الى 63 وفاة، و100 إصابة".

وقالت صحة ذي قار في بيان مقتضب، إن "حريق مستشفى الإمام الحسين ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع عبوات الأوكسجين".

في سياق متصل، أصدر اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، قرارات عدة بينها سحب يد مسؤولين في محافظة ذي قار بعد الحريق الذي اندلع في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في المحافظة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً طارئاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في محافظة ذي قار، ومعالجة تداعياتها".

واعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي الحداد الرسمي على أرواح الضحايا، كما امر الكاظمي بوقف وحجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.

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ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الحسين بالعراق إلى 92 قتيلا+ فيديو