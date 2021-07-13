حظر دخول حاملي جواز السفر الكيني لـ54 دولة لهذا السبب!

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وأوضح المؤشر، في تقرير نقلته صحيفة "بيزنس ديلي"، أن أستراليا والأرجنتين وبلجيكا وكمبوديا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال والدنمارك وبلغاريا وسنغافورة، تتصدر قائمة الدول التي حظرت أو وضعت قيودًا على حاملي جوازات السفر الكينية، يليها هونغ كونغ وبنغلاديش وتشيلي وجمهورية التشيك وقبرص والكاميرون، والتي أدرجها المؤشر باعتبارها الدولة الإفريقية الوحيدة التي تفرض قيودًا على كينيا.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل انتشار المخاوف من أن يؤدي متغير دلتا (متحور فيروس كورونا) شديد العدوي إلى موجة رابعة من الإصابات في كينيا خلال الشهرين المقبلين.

وذلك وفقا لوزارة الصحية الكينية، التي أشارت إلى أن السلالة سريعة الانتشار التي تم تحديدها لأول مرة في الهند (متحور كورونا الهندي) هي السائدة في غرب كينيا، الأمر الذي دفع الحكومة الكينية إلى فرض قيود على الحركة في المنطقة للحيلولة دون انتشار هذه السلالة في عموم البلاد.

ووفقًا للتقرير تبذل الحكومة الكينية جهودًا كبرى خاصة فيما يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا، فقد تم حتى الآن تلقيح 1.53 مليون شخص من بينهم 511 ألفًا و520 شخصًا تلقوا جرعاتهم الثانية.

وتتوقع الحكومة الكينية تلقي 13 مليون جرعة لقاح من شركة جونسون آند جونسون، اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل. وتستهدف الحكومة تلقيح أكثر من 10 ملايين شخص بحلول نهاية ديسمبر 2021 وكامل السكان البالغ عددهم 26 مليونًا بحلول نهاية 2022.

ولفت تقرير مؤشر جوازات السفر إلى أن جواز السفر الكيني فقد قوته في إفريقيا، حيث تراجع من المركز التاسع إلى 11، لتأتي كينيا بعد سيشيل وجنوب إفريقيا وموريشيوس وبوتسوانا وناميبيا وتونس وسوازيلاند من بين دول إفريقية أخرى.

ويمكن للكيني زيارة 29 دولة بدون تأشيرة والحصول على وثيقة الدخول عند الوصول إلى 30 دولة أخرى، بينما تشمل بعض البلدان التي يمكن للكينيين الوصول إليها بدون تأشيرة أو الحصول على واحدة عند الوصول سنغافورة وهونغ كونغ وجامايكا وفيجي.

يذكر أن مؤشر هينلي لجوازات السفر هو تصنيف عالمي يصنف دول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم.

ويقدم المؤشر ترتيبا لـ 199 جواز سفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحامله السفر إليها بدون تأشيرة أو بتأشيرة دخول عند الوصول.