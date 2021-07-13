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الفلسطينيون تجاوزوا حظر الفيسبوك والانستغرام بهذه الطريقة

الفلسطينيون تجاوزوا حظر الفيسبوك والانستغرام بهذه الطريقة
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على مهارات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المناصرين للقضية الفلسطينية.

العالم-فلسطين

وقالت: إن الفلسطينيين تمكنوا من التغلب على خوارزميات فيسبوك وانستغرام وغيرها التي تحارب المحتوى الفلسطيني.

واستعار مستخدمو المواقع رمز "البطيخ" عوضا عن علم فلسطين، ذلك أن العلم قد يعرض صاحب الحساب للإيقاف.

وتحتوي ألوان البطيخ على 3 من 4 ألوان تشكل علم فلسطين (الأخضر، الأحمر، الأسود).

ونقلت الصحيفة عن الفنان الفلسطيني خالد الحوراني قوله إنه ممن استخدموا صور البطيخ عبر صفحته على إنستغرام، وعدّ أن الفن أيضاً يمكن أن يلعب دوراً في الحياة السياسية، مؤكداً عدم ثقة الفلسطينيين بمنصات التواصل الاجتماعي التي تنحاز للرواية الإسرائيلية، وترفض بشكل أو بآخر إظهار المحتوى الفلسطيني.

وانتشرت صور البطيخ في مواقع مختلفة، أبرزها حي بطن الهوى في بلدة سلوان المقدسية الذي يهدد الاحتلال أهله بالتهجير.

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