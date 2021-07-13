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العراق.. أوامر إلقاء قبض وتحر بحق مسؤولين بدائرة صحة ذي قار

العراق.. أوامر إلقاء قبض وتحر بحق مسؤولين بدائرة صحة ذي قار
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة استئناف محافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولا من ملاكات دائرة صحة المحافظة، بينهم مدير الدائرة صدام الطويل.

العالم-العراق

وحصلت وكالة الانباء العراقية "واع"، على وثيقة صادرة من محكمة تحقيق ذي قار، يظهر فيها "صدور أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولا بدائرة صحة محافظة ذي قار بينهم مدير الدائرة صدام الطويل، وذلك على خلفية الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي".

هذا ونقلت "واع" عن دائرة صحة محافظة ذي قار، ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي 92 قتيلا و50 جريحا.

واعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الحداد الرسمي على أرواح الضحايا، كما امر الكاظمي بوقف وحجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.

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