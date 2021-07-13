السلطات البحرينية تستدعي مراهقين بحرانيين

العالم- البحرين

المراهقان المستدعيان هنا كل من فارس حسن حبيب(17 عاما) وحسين عبدالرسول المنامي(16 عاما) اللذان لايزالان محتجزان في مركز شرطة دوار 17.

وسبق للسلطات البحرينية أن أصدرت حكما عليهما بالسجن لمدة 6 أشهر مع استبدال العقوبة في شهر مارس الماضي.

يذكر أن وتيرة اعتقال واستدعاء الاطفال تصاعدت منذ تولي ولي العهد سلمان الخليفة منصب رئيس الوزراء خلفا لهم أبيه المقبور خليفة الخليفة.

وقد دعت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية السلطات الحاكمة في البحرين إلى إطلاق سراح جميع الاطفال المعتقلين وكذلك سجناء الرأي.