الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١
٠٣:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السلطات البحرينية تستدعي مراهقين بحرانيين

السلطات البحرينية تستدعي مراهقين بحرانيين
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

استدعت أجهزة الامن البحرينية مراهقين بحرانيين لأحد مراكز الشرطة.

العالم- البحرين

المراهقان المستدعيان هنا كل من فارس حسن حبيب(17 عاما) وحسين عبدالرسول المنامي(16 عاما) اللذان لايزالان محتجزان في مركز شرطة دوار 17.

وسبق للسلطات البحرينية أن أصدرت حكما عليهما بالسجن لمدة 6 أشهر مع استبدال العقوبة في شهر مارس الماضي.

يذكر أن وتيرة اعتقال واستدعاء الاطفال تصاعدت منذ تولي ولي العهد سلمان الخليفة منصب رئيس الوزراء خلفا لهم أبيه المقبور خليفة الخليفة.

وقد دعت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية السلطات الحاكمة في البحرين إلى إطلاق سراح جميع الاطفال المعتقلين وكذلك سجناء الرأي.

روابط ذات صلة

نواب بريطانيون يطالبون بإطلاق المعتقل البحريني فواز عبد النبي

الاتحاد الأوروبي: نستخدم الوسائل المتاحة لمعالجة حالة حقوق الإنسان في البحرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر.. احالة أوراق مواطنين محكومين إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم

بالفيديو.. تفاصيل الإنفجارات العنيفة قرب قاعدة العمر النفطية بريف دير الزور

اصطدام سفينة شحن بالصخور قبالة سواحل اليونان

إصابة ضابطين بولاية ميرلاند الأمريكية خلال عملية إطلاق نار

السلطات البحرينية تستدعي مراهقين بحرانيين

ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في جنوب أفريقيا إلى 45 قتيلا