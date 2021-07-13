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قاليباف يعزي نظيره العراقي بحادثة مستشفى الناصرية

قاليباف يعزي نظيره العراقي بحادثة مستشفى الناصرية
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني برقية الى رئيس مجلس النواب العراقي اعرب فيها عن تعازيه في ضحايا حادث الحريق المأساوي في مستشفى الامام الحسين (ع) بمدينة الناصرية جنوب العراق.

العالم - إيران

وبعث محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الاسلامي برقية الى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اعرب فيها عن تعازيه ومواساته لوقوع حادث الحريق المأساوي في مستشفى الامام الحسين بمدينة الناصرية جنوب العراق والذي راح ضحيته عدد من المواطينين العراقيين سائلا الله سبحانه وتعالى بان يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان وان يمن على الجرحى الشفاء العاجل .

وقد أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لضحايا حادث حريق مستشفى الحسين (ع) في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تغريدة له عبر تويتر، إن "عدد ضحايا حريق مستشفى الحسين ( ع ) في الناصرية ارتفع الى 94 شهيداً، و 32 جثة مفقودة، بينهم 2 من منتسبي الصحة". وأشار إلى أن "هذه الأرقام لا تختلف كثيرا عن فاجعة ابن الخطيب في بغداد".

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