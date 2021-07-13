من المسؤول عن حرائق المستشفيات بالعراق؟ وهل تحل عقوبات اوروبا ازمة لبنان؟

العالم- خاص بالعالم

واعلنَ مكتبُ رئيسِ الوزراء العراقي الحدادَ الرسمي على أرواحِ الضحايا، كما امرَ الكاظمي بتوقيفِ وحجزِ مديرِ صحةِ ذي قار ومديرِ المستشفى ومديرِ الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعِهم للتحقيق.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على من اسموها بالطبقة السياسية الحاكمة في لبنان بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وتستمر المراوحة بتسكيل الحكومة حيث يعتزم الرئيس المكلف تشكيلها سعد الحريري زيارة رئيس الجمهورية الاربعاء لتقديم لائحة جديدةـفإما تلقى ردا ايجابيا او يتم رفضها وبالتالي اعتذاره عن التكليف.

بالموازاة تستمر الازمة الاقتصادية والاجتماعية في التفاقم وسط انهيار متواصل لسعر صرف الليرة امام الدولار وشح المواد النفطية والادوية.



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