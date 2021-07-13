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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
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لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
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العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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أمجد الشوا: المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية تجاه الجرائم الاسرائيلية في غزة
أمجد الشوا: المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية تجاه الجرائم الاسرائيلية في غزة
أمجد الشوا: الاحتلال الاسرائيلي حاول حثيثا لطمس الجرائم التي يرتكبها إبان العدوان الاخير على غزة
أمجد الشوا: ما ارتكبه الاحتلال الاسرائيلي في غزة ليس سوى جرائم حرب ولا يستطيع أي انسان نكران ذلك
أمجد الشوا: الاحتلال الاسرائيلي يمنع دخول جميع المواد اللازمة للحياة إلى قطاع غزة ويسعى لتعميق الأزمة الانسانية في القطاع
سمارة: السلطة الفلسطينية لا تعتزم تحريك ملف حجب الضرائب من قبل الكيان الاسرائيلي في المحاكم الدولية
سمارة: السلطة الفلسطينية لا تعتزم تحريك ملف حجب الضرائب من قبل الكيان الاسرائيلي في المحاكم الدولية
سمارة: اتفاقية باريس حول الضرائب بين الكيان الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية قد انتهت عام 2004
معتصم سماره باحث في مركز القدس للدراسات: الكيان الاسرائيلي يحجب أكثر من 180 مليون دولار من الضرائب الفلسطينية
مراسل العالم: الكيان الاسرائيلي يسيطر على المعابر في الضفة الغربية وهو الذي يجمع الضرائب وعليه تحويلها الى السلطة الفلسطينية بالكامل
أمجد الشوا: المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية تجاه الجرائم الاسرائيلية في غزة
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش
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