تدشين شركة معرفية لانتاج 8 قطع تكنولوجية الكترونية في صناعة السيارات

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وتحقق هذا الانجاز بدعم من الدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية وفي سياق دعم صناعة السيارات في البلاد في ظروف الحظرومن شانه توفير العملة الاجنبية التي كانت تنفق لاستيراد هذه القطع من الخارج.

يذكر ان هذه المنتوجات بحاجة الى تكنولوجيا متطورة وحازت المعايير الاوروبية وبامكان هذا الخط الانتاجي انتاج 20 الف قطعة في الساعة الواحدة.

وتم خلال زيارة مساعد رئيس الجمهورية ايضا ازاحة الستار عن 17 منتجا تكنولوجيا من قبل 16 شركة معرفية في محافظة فارس.

وتستخدم هذه المنتوجات في محطات الطاقة والاجهزة الطبية وانتاج القطع المعقدة والبرمجيات وانظمة المحاكاة والمحركات الالكترونية الخاصة.

واشار مساعد رئيس الجمهورية الى توجه الشركات الكبرى للاستثمار في الشركات الناشئة (ستارت اب) وقال: ان الكثير من المجالات مثل الدفاعية توفر احتياجاتها عن طريق هذه الشركات كما ان الشركات الكبرى اخذت تتجه نحو الاستفادة من طاقات الشركات الناشئة للوصول الى النتيجة اللازمة عبر الاستثمار فيها.