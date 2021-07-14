هاشتاغ #الحق_السياسي في البحرين + فيديو

العالم - البحرين

الشيخ حسين الديهي: الحق السياسي هو أساس المشكلة في #البحرين وكل العناوين والموضوعات الأخرى تأتي نتيجة لغياب وتهميش هذا الحق، لذلك لا يمكن للحقوق أن تصان وللظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة أن تكون بدون إنجاز #الحق_السياسي.

جمعية الوفاق: كل القوانين والشرعة الدولية تقر بأن المواطن شريك في إدارة شؤون بلده ومن حقه أن يختار حكومته وبرلمانه ومن حقه أن يحاسبهم ويغيرهم إذا ما قصروا أو أخفقوا في أداء مهمتهم، أما في البحرين فالعكس هو الصحيح، فالحكومة هي من تقرر تجويع المواطن وخنقه وإفقاره.

حركة حق: ثابتون حتى تحقيق مطالبنا المشروعة وتحقيق التغيير الجذري ونكون كشعب أصحاب الأرض والقرار ونحرر أسرانا ورموزنا الرهائن.. #الحق_السياسي.

إبراهيم المدهون: #الحق_السياسي يحتم علي كمواطن عدم التفريط او التنازل عن الحقوق الذي كفلها الدين والدستور والشرع الدولية #البحرين الشعب مصدر السلطات جميعا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..