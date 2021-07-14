شاهد.. إستمرار الاضطرابات في جنوب أفريقيا بسبب دخول الرئيس السابق السجن

العالم - أفريقيا

جنوب أفريقيا تحترق بنيران غضب مؤيدي الرئيس السابق جايكوب زوما منذ دخوله الحبس.. مواجهات مستمرة ما بين المتظاهرين والقوات الأمنية لليوم الخامس على التوالي في العديد من المدن في هذه الدولة، فيما تسود حالة من النهب والفوضى في الشوارع رغم دعوة السلطات إلى الهدوء وانتشار الجيش، حيث لقي العشرات حتفهم في هذه الأحداث .

التصعيد لم يقتصر في الجنوب فقط حيث قتل عشرات الأشخاص في مقاطعة كوزاولو ناتال شرقي البلاد إضافة إلى جوهانسبرغ أكبر مدن جنوب أفريقيا.

الشباب هم أصحاب الدور البارز في الاضطرابات حيث انضم كثير منهم إلى مثيري الشغب في المتاجر المنهوبة بحثا عن الطعام أو الاجهزة لإعادة بيعها في ظل تدهور اقتصادي سببته القيود السارية منذ نهاية حزيران/يونيو للحد من الموجة الثالثة للوباء.

أما الشرطة التي بدت أقلية وسط المتظاهرين لم تبق مكتوفة الأيدي فقد استخدمت الرصاص المطاط لتفريق المحتجين، ما أثار الذعر بين الناس فيما تناثرت قطع الزجاج والقمامة في الشوارع وعلى الأرصفة.

ووفق ما ذكرته الشرطة تم توقيف 757 شخصا حتى الآن.

وقال رئيس البلاد سيريل رامابوزا في كلمة إن قلبه حزين، لافتا إلى الطبيعة غير المسبوقة لأعمال العنف منذ التحول نحو الديموقراطية بعد حقبة الفصل العنصري.. وتعهد بأن الوضع لن يتدهور أكثر.

وصرح سيريل رامابوزا قائلا: "إسمحوا لي أن أكون واضحا، سنتخذ إجراءات لحماية كل شخص في هذا البلد من التهديد بالعنف والترهيب والسرقة والنهب.. لن نتردد في اعتقال ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمال وسنضمن أنهم سوف يواجهون القوة الكاملة لقانوننا."

وبدأت الاضطرابات بعد أن سلم رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما نفسه للشرطة الأربعاء الماضي في خطوة جريئة ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء إثر رفضه المثول أمام لجنة مكافحة الفساد، في تتويج لمعركة قضائية طويلة اعتبرت اختبارا لقدرة الدولة على فرض حكم القانون.

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