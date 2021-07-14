القدس لمحتلة ..الاحتلال يعتدي على شبان ويعتقل عددا منهم

العالم-فلسطين

ففي باب العامود احتجزت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء شاباً، واعتدت عليه بالضرب في النقطة العسكرية المنصوبة أعلى درج باب العامود.

كما اعتدت مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال على شابين بعد توقيف سيارتهما على طريق الجثمانية الواصل بين باب الأسباط وحي رأس العامود.

وحاول الشابان التصدي لقوات الاحتلال التي استدعت مزيداً من عناصرها للسيطرة على الشابين واعتقالهما.

وفي حي الطور بالقدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الفتى داود أبو الهوى ونعيم أبو الهوى ورائد الصياد بعد اقتحام منازلهم في الحي.

بالتزامن مع ذلك مددت سلطات الاحتلال توقيف الشابين معتصم وموسى عطون للأحد القادم.

واعتقل الشابّان عطون بعد اقتحام منزليهما في قرية صور باهر من القوات المقنعة والمخابرات.

وحوّل المعتقلان عطون للتحقيق في زنازين 20 بمركز تحقيق المسكوبية في القدس المحتلة.

ورصد التقرير الدوري للانتهاكات الإسرائيلية لحزيران2021 الذي يعده المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3373) انتهاكا، أبرزها استشهاد (8) فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين.

ووثق التقرير (146) مداهمة لمنازل المواطنين، وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (352) اقتحاما، وعدد الطرق والمناطق التي أغلقت (12) منطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال (552) مواطناً، في حين صعّدت من عمليات هدم المنازل والتي بلغ عددها (24) منزلا، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، مقابل (3) منازل هدمها الاحتلال في مايو الذي سبقه.