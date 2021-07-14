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وزارة الدفاع السعودية: انفجار بساحة مخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة خارج مدينة الخرج جنوب شرق العاصمة

الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

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