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لبنان.. مواجهات أمام منزل وزير الداخلية بعد محاولة اقتحامه

لبنان.. مواجهات أمام منزل وزير الداخلية بعد محاولة اقتحامه
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

جرح عدد من اللبنانيين جراء مواجهات بين قوات الأمن وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت خلال وقفة احتجاجية في العاصمة اللبنانية بيروت.

العالم-لبنان

وتجمّع العشرات أمام منزل وزيرِ الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي يتّهمُه اللبنانيون بعرقلة التحقيق؛ وذلك بعدما رفض طلبا قدّمه المحقق العدلي في القضية طارق البيطار لاستجواب مديرِ الأمنِ العام عباس ابراهيم.

وحاول المحتجون اقتحامَ المبنى وحطّموا كلَ مداخلَه وبواباته، فيما لجأت شرطة مكافحة الشغب إلى القوة لتفريقِهم مستخدمة الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لحالات اختناق في صفوفِ المتظاهرين.

ويطالب أهالي الضحايا، من ضمن مطالبهم، وزير الداخلية محمد فهمي بقبول إذن ملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بناء لطلب المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وذلك بعد أن رفضت الدائرة القانونية في وزارة الداخلية قبول طلب إذن الملاحقة.

وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال قد رفض طلب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار استجواب اللواء عباس إبراهيم.

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لبنان.. مواجهات أمام منزل وزير الداخلية بعد محاولة اقتحامه

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