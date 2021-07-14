العراق.. ماذا بعد حريق مستشفى الحسين في الناصرية؟ + فيديو

العالم - العراق

في مشهد يعكس حجم الحادث المروع الذي طال مركز إيواء المصابين بفيروس كورونا بمستشفى الحسين وسط الناصرية جنوب العراق.. تصطف الجثث المتفحمة لضحايا الحريق الناجم عن انفجار أسطوانة أوكسجين.

سرعة انتشار النيران وعدم وجود إجراءات السلامة بحسب مسؤولين أديا إلى وفاة عدد كبير من الأشخاص في وقت ما تزال عمليات البحث عن ضحايا آخرين متواصلة.

الحادثة التي أشغلت الرأي العام دفعت برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى عقد اجتماع طارئ مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية، تمخض عنه عدد من القرارات، منها إقالة مدير صحة ذي قار ومدير مستشفى الحسين إضافة إلى مدير الدفاع المدني وإخضاعهم للتحقيق.

ويأتي حريق مستشفى الحسين وسط الناصرية بعد ساعات على اندلاع حريق في مقر وزارة الصحة في بغداد سرعان ما تم احتواؤه دون تسجيل أي وفيات.

وتأتي فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار بعد شهرين ونصف على مقتل أكثر من 80 شخصا بحريق مماثل اندلع في مستشفى إبن الخطيب في العاصمة بغداد وسط مطالبات بوضع حد لحوادث الموت التي يشهدها العراق.

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