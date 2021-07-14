الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

طالبان تعلن السيطرة على معبر حدودي مهم مع باكستان

الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

معركة البيضاء أثبتت ضعف عدوان اليمن في الميدان + فيديو

العراق.. ماذا بعد حريق مستشفى الحسين في الناصرية؟ + فيديو

صنعاء تحذّر من كارثة المجاعة إثر انهيار تاريخي في سعر العملة

المغرب يرد على انتقادات الولايات المتحدة لمحاكمة الريسوني

شاهد.. انفجارات شديدة في مدينة الخرج السعودية

هذه أسباب خوض عدوان اليمن لمعركة البيضاء + فيديو