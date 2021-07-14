السعودية تطرد سفناً مصرية من جزيرتي تيران وصنافير

العالم - السعودية

وقالت مصادر مصرية، إن «قوات حرس الحدود السعودية، طردت 3 مراكب سياحية مصرية مختلفة، الثلاثاء، من محيط جزيرتي تيران وصنافير».



وأفادت المصادر بأن «قوات حرس الحدود السعودية الموجودة في البحر وعلى الجزيرتين، طالبوا السفن المصرية بالعودة لشرم الشيخ، في ظل غياب لقوات حرس الحدود المصرية».



وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 24 حزيران2017 على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.



وفي حزيران 2017 قالت الحكومة المصرية إن إدارتها لجزيرتي تيران وصنافير «ستستمر حفاظاً على الأمن القومي المصري والسعودي» إذا ما تم تسليم الجزيرتين للسعودية، مضيفة أن مواطنيها لن يحتاجوا إلى تأشيرة للذهاب إلى الجزيرتين.



وأصدرت الحكومة المصرية تقريراً رسمياً، جاء فيه أن «الجانب السعودي تفهّم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج، وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيماناً منه بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة».