موسكو تؤكد إجلاء القنصلية الروسية من مزار شريف في أفغانستان

العالم- أفغانستان

وأوضح كابولوف، أنه تم إجلاء العاملين في القنصلية الروسية بمزار شريف إلى مدينة حيرتان على الحدود بين أفغانستان وأوزبكستان على خلفية تقدم حركة "طالبان" في المنطقة.

وأشار كابولوف إلى أنه اتصل برئيس المكتب السياسي لـ "طالبان" في قطر، الملا عبد الغني برادر، الذي أكد له أن جميع القادة الميدانيين تلقوا أوامر بألا تتعرض القنصلية الروسية لأي أضرار.

وأضاف المبعوث: "ونحن الآن ننتظر حتى تتضح الأمور"، مشيرا إلى أنه سيكون من الممكن أن يعود الدبلوماسيون للعمل "ما أن نحصل على الضمانات".

يذكر أن كلا من إيران وتركيا وباكستان قد أغلقت قنصلياتها في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان وسط استمرار القتال بين القوات الحكومية الأفغانية و"طالبان" وتقدم الأخيرة في المنطقة.

هذا وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، مدير قسم آسيا بوزارة الخارجية، زامير كابولوف، إن هناك ما بين 20 و30 شخصا في السجون الأفغانية أكدوا أنهم يحملون الجنسية الروسية.

وأضاف : "نحن نتحدث عن عشرين أو ثلاثين شخصا أكدوا أنهم يحملون الجنسية الروسية. هؤلاء أناس تسللوا إلى أفغانستان بذرائع مختلفة. الوضع في الأساس مشابه لما حدث في سوريا".

من جانب أخر قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بريطانيا مستعدة، إذا لزم الأمر، للعمل مع حركة "طالبان" إذا وصلت الأخيرة إلى السلطة في أفغانستان.

وأكد الوزير في مقابلة مع صحيفة "تلغراف": "أيا كانت القوى الموجودة في الحكومة (الأفغانية)، إذا التزمت بمعايير دولية محددة، ستتعامل معها الحكومة البريطانية".