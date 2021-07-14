الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو تؤكد إجلاء القنصلية الروسية من مزار شريف في أفغانستان

موسكو تؤكد إجلاء القنصلية الروسية من مزار شريف في أفغانستان
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، إجلاء القنصلية الروسية بمدينة مزار شريف في أفغانستان، مشيرا إلى إمكانية استئناف عملها بعد تلقي ضمانات أمنية.

العالم- أفغانستان

وأوضح كابولوف، أنه تم إجلاء العاملين في القنصلية الروسية بمزار شريف إلى مدينة حيرتان على الحدود بين أفغانستان وأوزبكستان على خلفية تقدم حركة "طالبان" في المنطقة.

وأشار كابولوف إلى أنه اتصل برئيس المكتب السياسي لـ "طالبان" في قطر، الملا عبد الغني برادر، الذي أكد له أن جميع القادة الميدانيين تلقوا أوامر بألا تتعرض القنصلية الروسية لأي أضرار.

وأضاف المبعوث: "ونحن الآن ننتظر حتى تتضح الأمور"، مشيرا إلى أنه سيكون من الممكن أن يعود الدبلوماسيون للعمل "ما أن نحصل على الضمانات".

يذكر أن كلا من إيران وتركيا وباكستان قد أغلقت قنصلياتها في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان وسط استمرار القتال بين القوات الحكومية الأفغانية و"طالبان" وتقدم الأخيرة في المنطقة.

هذا وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، مدير قسم آسيا بوزارة الخارجية، زامير كابولوف، إن هناك ما بين 20 و30 شخصا في السجون الأفغانية أكدوا أنهم يحملون الجنسية الروسية.

وأضاف : "نحن نتحدث عن عشرين أو ثلاثين شخصا أكدوا أنهم يحملون الجنسية الروسية. هؤلاء أناس تسللوا إلى أفغانستان بذرائع مختلفة. الوضع في الأساس مشابه لما حدث في سوريا".

من جانب أخر قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بريطانيا مستعدة، إذا لزم الأمر، للعمل مع حركة "طالبان" إذا وصلت الأخيرة إلى السلطة في أفغانستان.

وأكد الوزير في مقابلة مع صحيفة "تلغراف": "أيا كانت القوى الموجودة في الحكومة (الأفغانية)، إذا التزمت بمعايير دولية محددة، ستتعامل معها الحكومة البريطانية".

روابط ذات صلة

وفد أفغاني يتوجه إلى الدوحة الجمعة المقبل

طالبان تحذر تركيا من تعزيز وجودها العسكري في أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفكيك المزاعم الأميركية حـول دور حزب الله في أميركا اللاتينية

الاحتلال يعتقل 11 شابًا من بيتا جنوب نابلس

داعش يستهدف رعاة الأغنام غربي الأنبار

السعودية الطرف الرئيسي في العدوان على اليمن + فيديو

إصدار إعفاء من الحظر لحصول إيران على الأصول المجمدة

الاحتلال يقترح إدخال مساعدات قطر لغزة على شكل قسائم غذائية