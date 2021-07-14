ممثل قائد الثورة في العراق يعزي بضحايا حريق مستشفى الناصرية

العالم - ايران

وقدم السيد مجتبى حسيني في رسالة بالمناسبة، العزاء الى العراق حكومة وشعبا وتاكيدا عوائل الضحايا.

وقال في الرسالة : تلقينا ببالغ الحزن والاسى خبر حادث الحريق المؤلم في مستشفى الامام الحسين (ع)في محافظة ذي قار العزيزة مما اودى بحياة العشرات وجرح عدد كبير من المرضى الراقدين فيها كانوا يتوقعون الشفاء. ان ابناء مدينة الناصرية المجاهدين تحملوا الكثير من المحن والابتلاء ولهم مواقف بطولية في تطهير ارض العراق المقدسة من رجس الدواعش.. كما لهم تاريخ جهادي حافل ضد نظام البعث الصدامي.

واضاف: بهذه المناسبة الاليمة اتقدم الى الشعب العراقي العزيز وبالاخص عوائل الضحايا بخالص التعازي والمواساة وأسأل ﷲ ان يلهم ذوي الضحايا الأجر بلا حسبان، كما أبتهل الى ﷲ تعالى للجرحى بالشفاء العاجل وللمتوفين الأعزاء ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جنانه. والسلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.

واعلنت دائرة ذي قار اليوم الثلاثاء، "ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع امس، في قسم عزل المصابين بفيروس كورونا بمستشفى الامام الحسين (ع) في مدينة الناصرية العراقية، الى 92 شهيدا"؛ حسب وكالة الانباء العراقية.