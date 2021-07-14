قائد الجيش الايراني يتفقد الوحدات العسكرية في الحدود مع افغانستان

العالم - ايران

وتفقد اللواء موسوي خلال هذه الزيارة عن كثب المعدات العسكرية والآلية واللوجستية والالكترونية لوحدات الجيش في لواء "الشهيد تولائي" المتحرك 277 في دوغارون.

كما تدارس القائد العام للجيش الايراني خلال الزيارة احدث اوضاع التحركات والاحداث التي وقعت خلال الايام الاخيرة في افغانستان وحدود ايران.

وتقع حدود دوغارون على بعد 18 من مدينة تايباد على بعد 238 كم الى الجنوب الشرقي من مدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي شمال شرق ايران والتي لها حدود مشتركة مع افغانستان بطول 300 كم.

يذكر ان حركة طالبان كثفت خلال الفترة الاخيرة هجماتها على مواقع القوات الحكومية الافغانية وسيطرت على العديد من المناطق في شمال شرق وشمال وشمال غرب افغانستان.