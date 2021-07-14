الاحتلال يقترح إدخال مساعدات قطر لغزة على شكل قسائم غذائية

العالم-فلسطين

وقال بارليف لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لن تدخل الأموال القطرية إلى غزة كدولارات في حقائب تذهب مباشرة إلى حماس" حسب تعبيره.

وأضاف: "ستعمل الآلية إلى حد كبير من خلال الأمم المتحدة، وستدخل على شكل قسائم غذائية أو مساعدات إنسانية، وليس نقدًا".

وحتى الآن كانت أموال المنحة القطرية تصل الى الفقراء في غزة على شكل دفعة نقدية قيمتها 100 دولار شهريا.

ولكن السلطات الإسرائيلية الحالية أعلنت معارضتها دخول الأموال نقدا من خلال حركة "حماس".

وتضغط سلطات الاحتلال، لدخول الأموال من خلال الية جديدة تشرف عليها الأمم المتحدة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الية جديدة.