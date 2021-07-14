الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١
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الرئيس روحاني:المنظمة الذرية الايرانية قادرة على التخصيب 20 و60 بالمئة ولو استدعت حاجة مفاعلنا فانها تستطيع ان تخصب بنسبة 90 بالمئة ايضا

الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

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