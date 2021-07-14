أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 14 يوليو

العالم - الصحافة الايرانية

ايران ...

بدء العد العكسي لتدشين مشروع "غوره – جاسك " الخاص بتصدير النفط من شرق مضيق هرمز.

اطلاعات ..

ظريف بمؤتمر عدم الانحياز.. ايران تتعاون تماما مع الامم المتحدة لاحلال السلام بالمنطقة.

ابتكار ..

نواب بمجلس الشورى .. امريكا مازالت تواصل سياسة الحظر والضغوط العدوانية على ايران .

جمهوري اسلامي ..

حركة طالبان ترتكب مذبحة بدم بارد باعدامها لعشرات الجنود الافغان بعد استسلامهم.

حمايت ..

فصائل المقاومة بغزة تؤكد فشل نظام القبة الحديدية بالكيان الصهيوني مقابل الصواريخ الفلسطينية .

سياست روز ..

صنعاء تؤكد الحاق هزيمة كبرى بالتحالف السعودي والقاعدة بعمليات "الفتح المبين" بالبيضاء .

خراسان ..

اردوغان يهنـئ رئيس الكيان الصهيوني مشددا على اهمية تطوير العلاقات مع الكيان .

مردم سالاري..

طالبان تلوح بالعصا الغليظة لتركيا بشأن بقاء قوات تركية في الاراضي الافغانية.

كيهان ..

جبهة المقاومة في العراق .. انتهى وقف اطلاق النار وسندخل بحرب مباشرة مع امريكا.

وطن امروز ..

مقابر حقوق الانسان بكندا .. العثور على رابع قبر جماعي لاطفال السكان الاصليين.

آفتاب يزد ..

محافل اعلامية عربية تتوقع قرب هروب القوات الامريكية من سوريا ايضا .

آرمان ملي ..

تسخين باجواء أزمة سد النهضة, واثيوبيا تدعو مصر والسودان للتفاوض بحسن نية .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في افتتاحيتها ( مباحثات فيينا وانتظار النتائج )..

هناك اجواء ترقب لما ستسفر عنه مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي بعد ست جولات من المفاوضات, مع احتمال دخولها لجولة سابعة قد تكون نهائية.

"الى حد الان يبدو ان المباحثات اقتربت بالفعل من اكمال مسودة اتفاق بالغاء الحظر عن ستة قطاعات اقتصادية بايران"

بينها النفط والمصارف والبتروكيمياويات والتأمين والملاحة البحرية وصناعة السيارت, ولكن امريكا تتذرع بالابقاء على اجراءات حظر رئيسية اخرى خلف مبرر انها لا ترتبط بالموضوع النووي بل بقضايا اخرى, الامرالذي قد يعرقل التوصل الاتفاق نهائي لاحياء الاتفاق النووي وبالطبع هناك عقبة اخرى تتمثل بتحرك لوبيات بالكونغرس لتقييد يد ادارة بايدن بشأن رفع اية اجراءات حظر عن ايران .

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت عن وجود ( سيناريو لدخول الدواعش للساحة اللبنانية )..

وسط فوضى الفراغ السياسي وتعثر محاولات تشكيل حكومة جديدة واتساع المظاهرات ضد الغلاء والفساد والفقر, هناك انباء خطيرة عن تحرك خلايا داعشية في بعض المناطق بلبنان.. وفي هذا السياق

"تحدثت محافل لبنانية عن تحرك خلايا داعشية نائمة في مدينة طرابلس لتفجير الاوضاع عبر افتعال مواجهات مع الجيش"

ويبدو ان هذه الجهات التي تستخدم داعش كأداة لتحقيق نواياها بالمنطقة قد اعطت الضوء الاخضر لهذا التنظيم الارهابي بالتحرك بلبنان لتفجير الاوضاع وافتعال حرب اهلية لإضعاف المقاومة .

وما حدث مؤخرا بطرابلس بحمل دواعش مندسين في صفوف المتظاهرين السلاح واطلاق النار في الهواء, تطور خطير على امن واستقرار لبنان وعلى محاولات هذا البلد الخروج من ازماته العديدة.

خراسان ...

حمل مقال نشرته صحيفة خراسان حول اجواء العلاقات السعودية الاماراتية عنوان ( تأجج نيران الخلافات في التحالف السعودي) ...

هناك اكثر من مؤشر على واقع اقتراب التحالف التقليدي بين السعودية والامارات من نهاية حياته, وهو تحالف تجسد في تبعية اماراتية كاملة للسياسات والمواقف السعودية اقليميا ودوليا لعقود.

"ان المؤشر الرئيسي لواقع انفراط عقد هذا التحالف عمليا تجسد بسحب الامارات معظم قواتها من اليمن عام 2019 "

اي انها تركت السعودية مع شراذم مرتزقة في اعلان ضمني عن انهيار التحالف السعودي عمليا. والخلافات تطورت لتفجر معارك بالوكالة بجنوب اليمن بين اذرع سعودية واخرى اماراتية. وجاء الاستياء الاماراتي من التفرد السعودي بقرار المصالحة مع قطر كمؤشر اخر على اتساع رقعة الخلافات والتي طفت على السطح مؤخرا ايضا برفض الامارات لاقتراح سعودي بمؤتمر اوبك بلاس.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( امريكا تواصل سياسات الحظر العدوانية )..

ادارة بايدن تواصل في الواقع نفس السياسة الامريكية العدوانية المعهودة ضد بلادنا بالتزامها بمواصلة العمل باجراءات الحظر واستخدامها كأداة ضغط لإبتزاز ايران لتحقيق نفس الاهداف السلطوية التي كان ترامب يطرحها.

"ان ما تريده امركا بايدن هو رفع انتقائي محدود للحظر لدفع ايران للتراجع عن مواقفها المبدئية العادلة "

ان امريكا تنتهج بذلك اسلوب مخادع يتحدث عن الدبلوماسية والتظاهر بحسن النوايا بالغاءات محدودة وانتقائية للحظر لتحقيق مأربها بالعودة للاتفاق النووي لا التزاما بتعهداتها فيه بل لاستخدام عضويتها مرة اخرى فيه لايجاد ضغوط دولية جديدة على بلادنا, وبعبارة اخرى لاستخدام الاتفاق النووي كحصان طروادة ضد ايران.

قدس ..

وجهت صحيفة قدس انتقادات للرئيس التركي على خلفية تهنئته لرئيس الكيان الصهيوني الجديد, وتاكيده على تعزيز العلاقات مع هذا الكيان, وكتبت الصحيفة في مقالها ( السلطان وعرض ميراث الاخوان للبيع) ..

"فجر الرئيس التركي مفاجأة غير سارة وصادمة بتهنئته الهاتفية لرئيس الكيان الصهيوني الجديد اسحاق هرتزوك على انتخابه "

الرئيس رجب طيب اردوغان لم يكتف بذلك باتصاله بهرتزوك بل عبر عن امله بتوطيد العلاقات بشكل اكبر لاهمية الامر للامن والاستقرار بالمنطقة على حد تعبيره. ان موقف اردوغان هذا فجر ردود فعل غاضبة في وسائل واجواء التواصل الاجتماعي في تركيا والمنطقة وسط موجة انتقادات اعتبرت مواقف وسياسات اردوغان مرآئية تماما بين ادعاء دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني واقامة اقوى العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب .

حمايت ...

نشرت صحيفة حمايت تقريرا ينقل عن فصائل المقاومة الفلسطينية قولها ان ( القبة الحديدية فشلت مقابل الصواريخ الفلسطينية ) ..

اكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ان الكيان الصهيوني يروج لاكاذيب بشأن قدرات منظمومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي, وفي هذا السياق

"قال المتحدث باسم سرايا القدس "ابو حمزة" ان الكيان الصهيوني يحاول التعتيم على فشل القبة الحديدية مقابل الصواريخ الفلسطينية "

وان ادعاءاته ومزاعمه القائلة بتصدي هذه القبة لتسعين بالمئة من الصواريخ الفلسطينية في معركة "سيف القدس" مجرد اكاذيب مفبركة تماما, فالكيان نفسه اعترف في حربه الاخيرة على غزة باصابة اكثر من الفي صاروخ فلسطيني لاهداف بفلسطين المحتلة. وشدد ابو حمزة ان المقاومة لديها مخزون هائل لصواريخ اكثر تطورا لم تستخدمها بعد, صواريخ ابعد مدى واقوى من حيث قدراتها التدميرية .