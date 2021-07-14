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ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار الذي استهدف حافلة في شمال باكستان الى 13 بينهم 9 صينيين

الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

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