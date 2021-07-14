الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١
٠٨:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل 13 أفراد بينهم 9 صينيين في انفجار حافلة بشمال باكستان

مقتل 13 أفراد بينهم 9 صينيين في انفجار حافلة بشمال باكستان
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر بأن 13 أشخاص، من بينهم 9 صينيين، وشرطيان باكستانيان، لقوا مصرعهم في انفجار استهدف حافلة بشمال باكستان، اليوم الأربعاء.

العالم- باكستان

ومن جانبه، أكد، معظم جاه أنصاري، قائد شرطة إقليم خيبر-بختونخوا، الذي وقع فيه الحادث، مقتل ستة صينيين وجنديين واثنين من سكان المنطقة"، مشيرا إلى أن "الشرطة بدأت التحقيق لكشف ملابسات الحادث".

وقال: "يبدو أنه عمل تخريبي".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في الحكومة البكستانية قوله: "إن الحافلة هوت إلى واد عميق بعد الانفجار، مما تسبب في خسائر جسيمة. هناك مهندس صيني وجندي باكستاني ما زالا مفقودين. وبدأت عملية إنقاذ وتم حشد الأجهزة الحكومية بالكامل لإنقاذ المصابين باستخدام الإسعاف الجوي".

وأشارت الوكالة إلى أنه وفق ثلاثة مسؤولين آخرين، فإن "انفجارا أصاب الحافلة"، في حين أن مسؤولا كبيرا آخر في الشرطة أفاد لـ"رويترز" بأن "عدد القتلى ارتفع بالفعل إلى 13 ، بينهم تسعة صينيين وجنديان".

وأوضح مسؤول باكستاني إداري كبير أن "الحافلة كانت تقل نحو 30 مهندسا صينيا في طريقهم إلى موقع سد داسو في منطقة كوهستان العليا".

روابط ذات صلة

باكستان ترحب بمبادرة إيران لدفع عملية السلام الأفغانية

باكستان لم تغير موقفها من فلسطين .. "اسرائيل" تروج للوهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الكهرباء السورية: ننتج 25% فقط من حاجة سورية للكهرباء

مقتل 13 أفراد بينهم 9 صينيين في انفجار حافلة بشمال باكستان

الرئيس اللبناني يعطي موافقة استثنائية على اعتبار 4 آب يوم حداد وطني

جعجع الحليف الاول للسعودية في لبنان

صراع العروش.. لعنة اليمن تلاحق التحالف الاماراتي السعودي

إخلاء سبيل الشاعر والناشط الكويتي 'جمال الساير'