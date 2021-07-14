احمد قبلان: اللعبة الدولية تحوّلت لاعباً خطيراً للغاية بالوضع اللبناني

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اشار الشيخ أحمد قبلان خلال لقائه في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، الى أن البلد يهوي عامودياً، وقبل أن نتحوّل إلى جمهوريات، ولأن اللعبة الدولية تحوّلت لاعباً خطيراً للغاية بالوضع اللبناني، ولأن وضع البلد يكتنفه الغموض الشديد، وتتربص به الخناجر المتوثبة، ولأن الفوضى لم تعد تحتاج إلى مواد شديدة الاشتعال، أتوجه إلى كل ضمير في هذا البلد، وكل قامة، وكل زعامة، وكل مؤثّر بوضعية البلد، بما فيهم فخامة الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أن أدركوا لبنان قبل فوات الأوان، لأن مشاهد الكارثة الكبرى على الأبواب، تداركوا ولو بجلسة سريعة تجمع الأقطاب اليوم، وقبل أي اعتذار، لتدوير زوايا حكومة إنقاذ، تمنع أنياب قوى دولية إقليمية تنتظر اللعب بالبلد، على طريقة مذابح طائفية وملاعب دولية، تداركوا الآن، لأن النيران تنتظر في الشوارع، وما خلف الشوارع أدهى وأمرّ".

ثم استقبل قبلان رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنينة على رأس فد من التجمع، حيث شكر لسماحته تقديم التعازي بالمرحوم الراحل الشيخ أحمد الزين، مثمناً عالياً الدور الذي يقوم به سماحته على صعيد الوحدة الإسلامية والوطنية، فضلاً عن متابعته الدؤوبة لمساعدة اللبنانيين في ظل الأزمة المعيشية التي يعيشونها.

وأكّد الوفد مع سماحة المفتي على السعي الحثيث لحمل الحكومة المستقيلة على معالجة مشاكل الناس الاجتماعية والاقتصادية فيما يتعلق بكل الأمور التي يعاني منها المواطن اللبناني من موضوع فقدان الدواء أو المواد الغذائية أو حتى الشح في مادة المحروقات التي أصبحت حاجة يومية لكل مواطن على الأراضي اللبنانية. ومن خلال هذا اللقاء نتوجه لكل المسؤولين في مواقع الدولة اللبنانية على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والحكومة، والنواب والوزراء والقوى السياسية الفاعلة على الأراضي اللبنانية، لأن تدير حواراً فيما بينها لتحقيق مصلحة المواطن اللبناني وإخراج لبنان من عنق الزجاجة التي وصل إليها.