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حقوق الإنسان اليمنية تدعو للضغط على دول العدوان لإدخال السفن المحتجزة

حقوق الإنسان اليمنية تدعو للضغط على دول العدوان لإدخال السفن المحتجزة
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

دعت وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على دول تحالف العدوان لرفع الحصار وإدخال سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

العالم - اليمن

وأشارت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها اليوم، إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان محافظة الحديدة، نتيجة توقف عملية التوليد الكهربائي بسبب احتجاز تحالف العدوان سفن المشتقات النفطية ومنع وصولها إلى الميناء.

وأكد البيان أن غياب الاستجابة من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها يدل بما لايدع مجالاً للشك على حجم التواطؤ تجاه ما يتعرض له اليمنيون من انتهاكات وقتل وتجويع وتصدير للأوبئة والأمراض من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف منصف وعادل وإيقاف الوحشية التي تمارسها دول العدوان بحق الشعب اليمني.

وحملت وزارة حقوق الإنسان دول العدوان والمجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية تداعيات استمرار الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة .

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