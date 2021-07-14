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فيديو غرافيك..

ما طبيعة انفجارات الخرج السعودية؟

الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

أظهرت مقاطع فيديو انفجارات شديدة قيل أنها في مدينة الخرج السعودية جنوب شرق العاصمة الرياض، وتداول نشطاء مواقع التواصل المقاطع وقالوا إنها انفجارات لمخزن اسلحة، فيما قالت وزارة الدفاع السعودية إن الانفجار وقع بساحة مخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة.

العالم - فيديو غرافيك

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