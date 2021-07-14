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كورونا يضرب أكبر سفينة حربية بريطانية في المحيط الهندي

كورونا يضرب أكبر سفينة حربية بريطانية في المحيط الهندي
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن فيروس كورونا يتفشى على متن السفينة القيادية للبحرية الملكية، حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" التي تقود حاليا مهمة في المحيطين الهندي والهادئ.

العالم- منوعات

وأكدت هيئة البث والإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن نحو 100 إصابة بالفيروس التاجي سجلت على متن "الملكة إليزابيث"، مشيرة إلى أن عدة سفن مرافقة لها في المهمة تضررت أيضا جراء هذا التفشي.

وصرح وزير الدفاع البريطاني، بين والاس ، بأن جميع أفراد طاقم "الملكة إليزابيث" خضعوا للتطعيم بجرعتي اللقاح، مشددا على أن التفشي الحالي تحت السيطرة.

وأشار متحدث باسم البحرية البريطانية إلى أن الفحوصات الروتينية كشفت إصابة عدد قليل من البحارة المشاركين في المهمة بمرض "كوفيد-19"، مضيفا أن هذا الأمر لن يؤثر على المهمة.

ووصلت المجموعة البحرية البريطانية الضاربة التي تقودها "الملكة إليزابيث" مؤخرا إلى المحيط الهندي ضمن إطار المهمة التي يشارك فيها إجمالا نحو 3.7 ألف شخص، منهم عسكريون أمريكيون، وهي انطلقت في مايو ومن المقرر أن تستغرق 28 أسبوعا.

وستزور حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" خلال هذه المهمة الهند واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

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