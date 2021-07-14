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الداخلية التركية: أحبطنا أكثر من مئة مخطط إرهابي هذا العام

الداخلية التركية: أحبطنا أكثر من مئة مخطط إرهابي هذا العام
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن "بلاده أحبطت 97 مخططا إرهابيا لحزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، و3 مخططات لتنظيم "داعش"، ومخططا واحدا لتنظيم يساري متطرف في عام 2021"، بحسب تعبيره.

العالم- تركيا

وخلال مشاركته في حفل لتخريج صف ضباط من قيادة الدرك، أكد صويلو أن "الطائرات المسيرة التركية نفذت ألفين و126 ساعة طيران عام 2016 لمكافحة الإرهاب، وأن الرقم ارتفع إلى 47 ألفا و763 ساعة طيران عام 2020"، مشيرا إلى "تحييد 6 آلاف و286 إرهابيا من منظمة "بي كا كا" داخل البلاد، وتدمير 7 آلاف و276 مخبأ فوق رؤوسهم منذ 15 يوليو 2016".

ولفت صويلو إلى أن "932 عنصرا من المنظمة الإرهابية استسلموا لقوات الأمن عن طريق الإقناع منذ ذلك التاريخ، وأن الرقم يصل إلى ألف و634 إذا أضيف إليهم المستسلمين طوعا"، مؤكدا أيضا "تحييد 1523 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي منذ 15 يوليو 2016".

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الداخلية التركية: أحبطنا أكثر من مئة مخطط إرهابي هذا العام

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