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ظريف: الحكومات الاميركية لن تستطيع ابدا ان تحقق اهدافها جراء فرض الحظر على ايران

الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

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