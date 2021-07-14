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موسكو تحذر من استغلال "داعش" لفوضى الحرب في أفغانستان

موسكو تحذر من استغلال
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعرب مدير قسم آسيا في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الأربعاء، عن قلق روسيا إزاء إمكانية استغلال تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) لفوضى الحرب شمالي أفغانستان.

العالم- روسيا

وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك": "يقلقنا أن فوضى الحرب شمالي أفغانستان يمكن استغلالها من قبل مسلحي "داعش" إنه أمر هام بالنسبة لنا".

ووفقا لكابولوف، فإن "حركة طالبان، التي استولت على عدد من المناطق شمالي أفغانستان، هي "العدو اللدود لمسلحي تنظيم "داعش".

وتابع الدبلوماسي الروسي: "إنهم يكرهونهم ولا يأخذونهم أسرى، بل يقومون بالقضاء عليهم. وبحسب تقديراتنا، فقد بقي في الشمال 3-4 آلاف من مسلحي تنظيم "داعش".

وأضاف كابولوف قائلا: "عندما كانت القوات الحكومية تسيطر على الشمال، لم تقاتل تنظيم "داعش"، وكان التنظيم يشعر بالارتياح هناك، ولكن حركة طالبان تقاتلهم. لذلك، فإن نجاحات حركة طالبان تستنزفهم وتحرم تنظيم "داعش" من الأرض لشن هجمات وعمليات تخريبية ضد بلدان آسيا الوسطى".

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