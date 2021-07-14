الرئيس العراقي يؤكد لوزير الامن الايراني عمق الروابط بين البلدين

العالم - العراق

وقدم السيد علوي تعازي القيادة الإيرانية إلى الرئيس برهم صالح والشعب العراقي بفاجعة حريق مستشفى الحسين (ع) في ذي قار.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وأهميّتها للشعبين الصديقين، وتطويرها في مختلف الصعد من أجل خدمة المصالح المشتركة للبلدين وكل المنطقة.

وأكد السيد الرئيس، في اللقاء، على عمق الروابط التاريخية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، مشيراً إلى أن العراق المقتدر والآمن والمستقر ذا السيادة وبعلاقاته المتوازنة مع محيطه العربي والإسلامي يُمثل عاملَ استقرارٍ ومركزاً لتلاقي المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويعزز السلم والأمن الإقليمي، مشيداً بمواقف الجمهورية الإسلامية ودعمها للعراق لاسيما في مجال محاربة الإرهاب ومواجهة عصابات "داعش" الارهابية.

من جانبه أكّد السيد محمود علوي أهمية العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين، ودعم القيادة الإيرانية لأمن واستقرار العراق، وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مواجهة الإرهاب والتطرف وإرساء السلام في المنطقة.