صيد ثمين يقع بيد الاستخبارات العسكرية العراقية

العالم - العراق

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان، إنه "بمعلومات بغاية الدقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، والتي أكدت دقة المعلومات المقدمة اليها من شعبة استخبارات الفرقة العاشرة حول تواجد أحد العناصر الارهابية الخطيرة التي تقوم بتجهيز الاسلحة والاعتدة لعناصر "داعش" الارهابي بالأنبار".

وأضافت، أنه "على ضوء تلك المعلومات قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ بنصب كمين للإرهابي في سيطرة الكناطر بقضاء الكرمة بالانبار، والقبض عليه".

وأشارت إلى أن "الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، وجرى تسليمه لجهة الطلب".