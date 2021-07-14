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حكومة الانقاذ: غريفيث لم يحقق أي نجاحات في مهمته باليمن

حكومة الانقاذ: غريفيث لم يحقق أي نجاحات في مهمته باليمن
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس حكومة الإنقاذ في صنعاء ونائب رئيس الوفد الوطني الفريق جلال الرويشان أن المبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث لم يحقق أي نجاحات في مهمته باليمن.

العالم- اليمن

وقال الرويشان في اتصال هاتفي مع المسيرة، اليوم الأربعاء: إن العدوان رفض كافة جولات التفاوض وعجزت الأمم المتحدة عن إقناعه بالجلوس على طاولة التفاوض من جديد.

وأضاف أن مارتن غريفيث لم يحقق أي نجاحات مهمة فيما يخص اتفاق السويد، مؤكدا أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم ينجحا في حل أي صراع في أي بؤرة توتر في العالم.

وبخصوص مطار صنعاء قال الرويشان إن مطار صنعاء أصبح مطارا يخص موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ولا يسمح لأي يمني باستخدامه، مشددا على أنه يجب على المبعوث الأممي الجديد أن يتمتع بالاستقلالية والتحلي بالصدق والتخلّي عن الدبلوماسية المفرطة.

ولفت إلى أن مشكلة المبعوث الأممي والأمم المتحدة هي أنها تتصف بازدواجية المعايير بين الواقع وبين هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى.

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