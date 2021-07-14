الاتحاد الأوروبي: 90% من كورونا المنتشرة ستكون من نوع "دلتا"

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قالت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا، اليوم الأربعاء، إن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا ستشكل 90 في المئة من السلالات المنتشرة في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أغسطس/ آب.

وأضافت الهيئة أن الحصول على جرعتين من اللقاحات المضادة للفيروس سيوفر الحماية من هذه السلالة سريعة الانتشار.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "تنتشر سلالة "دلتا" في جميع أنحاء العالم بوتيرة شديدة السرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع جديد في الحالات والوفيات".

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 183.96 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و137 ألفا 398 حالة وفاة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.