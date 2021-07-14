حماس: افتتاح سفارة الإمارات لدى الاحتلال إصرار على الخطيئة

العالم - فلسطين

وقالت "حماس" في بيانها، اليوم الأربعاء: "افتتاح دولة الإمارات العربية سفارتها لدى الكيان الصهيوني، إصرار على الخطيئة الكبرى بحق شعبنا الفلسطيني وكل شعوب المنطقة الرافضة تماما لكل أشكال التعامل والتطبيع مع الكيان الصهيوني".

وتابع البيان: "الأخطر من ذلك أن يأتي هذا التصرف من دولة الإمارات العربية بعد عدوان صهيوني إرهابي على شعبنا ومقدساته، ارتكبت فيه المجازر بحق المدنيين العزل، ودمرت البيوت فوق رؤوس ساكنيها تحت سمع وبصر العالم أجمع، ما يمثل انحدارا خطيرا في السياسة الإماراتية، والذي من شأنه ليس فقط إعطاء غطاء رسمي للعدو الصهيوني لارتكاب جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، بل يشجعه على ارتكاب المزيد منها، واستكمال مشاريعه التهويدية العنصرية المتطرفة، ولن يطول الزمن حتى يكتشف المطبعون حجم وخطورة جريمتهم بحق شعوبهم وشعوب المنطقة، وسيادتهم على أرضهم".

وأكد على "ضرورة وقف هذا التدهور الخطير في السياسة الإماراتية، والعمل على تصويب هذا المسار الخاطئ، وبما يمليه الواجب الديني والقومي والأخلاقي على دول المنطقة تجاه فلسطين وشعبها ومقدساتها، وإنهاء كل أشكال التعامل والتطبيع مع الاحتلال".

يذكر بأن الإمارات فتحت سفارتها لدى الكيان المحتل، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس الإسرائيلي الذي حضر مراسم الافتتاح في احتفال رسمي.

وتقع السفارة في مبنى بورصة تل أبيب، وجاء افتتاحها بعد افتتاح سفارة الكيان في الإمارات الشهر الماضي.

ورفع سفير الإمارات لدى الاحتلال الإسرائيلي محمد آل خاجة علم بلاده خارج مبنى البورصة وبجواره رئيس كيان الاحتلال إسحق هرتسوغ.