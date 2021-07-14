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فنان مصري يغضب الكويتيين بنشره صورة تجمعه مع حفيدة صدام!

فنان مصري يغضب الكويتيين بنشره صورة تجمعه مع حفيدة صدام!
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

لا ينفكّ الفنان المصري محمد رمضان، عن إثارة الجدل، أينما حلّ وارتَحل، ويبدو أنّ هذه الإثارة الإعلاميّة التي تُسلّط الأضواء عليه، تنجح في استمرار نُجوميّته، كفنان، أو “كنمبر ون” كما يُحِب أن يصف نفسه وجمهوره له، بكُل الأحوال لا تزال صفة التطبيع تُلاحِق الفنان بعد صُورته مع فنان صهيوني في مدينة دبي المُطبّعة مع الدولة المحتلة.

العالم- منوعات

هذه المرّة أثار رمضان غضب الكويتيين، حين ظهر مع حفيدة الدكتاتور العراقي المعدوم صدام حسين، وقام الأخير بنشر صُورته معها عبر حسابه في “إنستغرام”، وبطبيعة الحال أيّ أمْر يتَعلّق بصدام، سيكون تأثيره سلبي على قُلوب الكويتيين وعُقولهم، فالشّعب الكويتي لم ولن ينسى دُخوله بلادهم عسكريّاً.

حفيدة صدام، حرير حسين كامل وهي التي ظهرت مع النجم المصري في الصّورة، وبعد الهُجوم اضطرّ رمضان لحذفها، لكن الهُجوم الكويتي تواصل عليه، بل وطالبه بالاعتذار.

وصعَدت الإعلاميّة الكويتيّة المُثيرة للجدل فجر السعيد، على الحدث الذي جمع الحفيدة العراقيّة، مع الفنان المصري على الأرض الإماراتيّة، وانتقدت الممثل المصري، محمد رمضان، بعد لقائه بحرير حسين كامل.

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فنان مصري يغضب الكويتيين بنشره صورة تجمعه مع حفيدة صدام!

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