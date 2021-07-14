فنان مصري يغضب الكويتيين بنشره صورة تجمعه مع حفيدة صدام!

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هذه المرّة أثار رمضان غضب الكويتيين، حين ظهر مع حفيدة الدكتاتور العراقي المعدوم صدام حسين، وقام الأخير بنشر صُورته معها عبر حسابه في “إنستغرام”، وبطبيعة الحال أيّ أمْر يتَعلّق بصدام، سيكون تأثيره سلبي على قُلوب الكويتيين وعُقولهم، فالشّعب الكويتي لم ولن ينسى دُخوله بلادهم عسكريّاً.

حفيدة صدام، حرير حسين كامل وهي التي ظهرت مع النجم المصري في الصّورة، وبعد الهُجوم اضطرّ رمضان لحذفها، لكن الهُجوم الكويتي تواصل عليه، بل وطالبه بالاعتذار.

وصعَدت الإعلاميّة الكويتيّة المُثيرة للجدل فجر السعيد، على الحدث الذي جمع الحفيدة العراقيّة، مع الفنان المصري على الأرض الإماراتيّة، وانتقدت الممثل المصري، محمد رمضان، بعد لقائه بحرير حسين كامل.