هل سينهض لبنان من أزماته الاقتصادية بتشكيلة سعد الحريري؟ +فيديو

العالم - لبنان

وفي اتصال مباشر لفت الزميل حسين عزالدين أن الرئيس المكلف سعد الحريري أعلن أن الحكومة التي قدمها تتلاقى مع مبادرة الرئيس نبيه بري، وبالتالي من شأنها أن تكون مكونا لنهوض البلد من أزماته الاقتصادية المعروفة.

وأشار إلى أن اجتماع الرئيس سعد الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون لتقديم التشكيلة الوزارية المؤلفة من 24 وزيرا لم يدم أكثر من 25 إلى 28 دقيقة

ولفت مراسلنا أن الرئيس الحريري لم يجب عند سؤاله هل إذا لم يوافق رئيس الجمهورية أنه سيعتذر عن التشكيلة.

وأضاف أن قضايا كوجود بعض الوساطات التي ستعمل ضمن الساعات التي تفصل ما بين تسلم رئيس الجمهورية التشكيلة ومابين تلقي سعد الحريري الموافقة أو الرفض عليها تعمل على تحجيم أو تصغير مسافات الخلاف سوف تكون الساعات القادمة كفيلة بالجواب عليها.

ونوه إلى أنه كان من المنتظر أن يكون اليوم هناك قرار حاسم إما إعتذار أو تشكيل، وأضاف: لكن يبدو أن السيناريوهات اختلفت بعد زيارة الرئيس سعد الحريري إلى مصر وبعد التوصية المصرية أو التركيز المصري على عدم اعتذاره إفساحا بالمجال ربما لوساطات عربية كما بات معروفا.

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