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الفصائل: خطوة الإمارات طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني + فيديو

الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

غزة (العالم) 2021.07.14 – أكدت حركة حماس أن افتتاح دولة الإمارات سفارتها لدى كيان الاحتلال إصرار على الخطيئة الكبرى بحق الشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال.

العالم - فلسطين

وقالت حماس، إن فتح السفارة الإماراتية بعد العدوان الإسرائيلي الإرهابي على الشعب الفلسطيني، يمثل انحدارا خطيرا في السياسة الإماراتية.

وأضافت أن هذا الأمر من شأنه تشجيع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وفي تصريح لقناة العالم صرح الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قائلا إن: افتتاح دولة الإمارات سفارة لها في دولة الاحتلال هو إصرار على الخطيئة القومية التي ارتكبتها بتوقيعها اتفاق التطبيع.

وأضاف أن: هذا بالتأكيد سلوك مضر بالقضية الفلسطينية ويخدم رواية الاحتلال، ويشكل طعنة في ظهر شعبنا الفلسطيني ومقاومته التي خاضت معركة سيف القدس.

وخلص إلى القول إن: المطلوب هو التراجع الفوري عن هذه الخطوة، وعن كل خطيئة التطبيع مع الاحتلال، وأن تبادر الإمارات بالفعل إلى إلغاء هذه الاتفاقية.

كما وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن التطبيع والتحالف مع الاحتلال خيانة وجريمة مهما حاولت أبواق التزوير إشاعة مبررات التطبيع.

هذا فيما اعتبرت الجبهة الشعبية خطوة الإمارات غرقا في وحل الخيانة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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