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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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نبض السوشيال
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في حي بئر أيوب ببلدة سلوان في القدس وإحراق عامود كاميرات تابع للإحتلال
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون أبلغ رئيس الحكومة أنّ التشكيلة المقترحة ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون تسلم من رئيس الحكومة المكلف الحريري تشكيلة تتضمن توزيعاً جديداً للحقائب مختلفاً عمّا كان الاتفاق عليها سابقاً
لبنان الحريري يعلن تقديم تشكيلة من 24 وزيرا للرئيس عون
رئيس وزراء لبنان المكلف الحريري يقول إن تشكيلته الحكومية الجديدة التي قدمها للرئيس عون قادرة على إنقاذ البلاد
رئيس وزراء لبنان المكلف الحريري يقول إنه ينتظر رد الرئيس عون غدا الخميس
وزير الامن الايراني يؤكد للرئيس العراقي دعم القيادة الإيرانية لأمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون ضد الإرهاب والتطرف وإرساء السلام في المنطقة
الرئيس العراقي يؤكد لدى استقباله وزير الامن الايراني عمق الروابط التاريخية مع ايران ويشيد بدعم طهران لبغداد لاسيما في مجال محاربة الإرهاب
مراسل العالم: وصول رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا لتقديم تشكيلته الحكومية
الجبهة الشعبية: افتتاح سفارة الإمارات في تل ابيب يعني الانتقال من التطبيع الى التصهين, والغرق في وحل الخيانة التي تتبعها بعض الانظمة العربية
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 14-07-2021
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الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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سوریا
فلسطین
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.