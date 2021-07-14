زيارة مرتقبة لوزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي للمغرب

العالم-الاحتلال

وكان المدير العام لوزارة خارجية كيان الاحتلال الاسرائيلي، ألون أوشبيز، زار يوم الأربعاء المنصرم، العاصمة المغربية الرباط، حاملا رسالة شخصية من لابيد إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، تتضمن دعوة للقيام بأول زيارة رسمية لوزير خارجية مغربي إلى الاراضي المحتلة.

كما أجرى السفير، المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يازوغ، بالرباط، مباحثات مع أوشبيز، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد.

وتطرق المسؤولان، خلال هذه المباحثات، للعلاقات الثنائية، فضلا عن بحث سبل إعطاء مضمون لهذا التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وذلك طبقا للاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب والولايات المتحدة والاحتلال في ديسمبر من عام 2020.

وطبع المغرب الى جانب بعض الدول العربية مثل البحرين والسودان والامارات علاقاته مع كيان الاحتلال الاسرائيلي مما أثار موجة من الاستنكار والتنديد بالخطوة بين الشعوب الاسلامية والعربية وكذلك بين الدول المستقلة و الحرة في العالم العربي والاسلامي حيث اعتبرته طعنا في ظهر القضية الفلسطينية.

وكان إعلان المغرب تطبيع علاقته مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.