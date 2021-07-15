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الرئيس الجزائري يصدر قرارا جديدا بالعفو عن متظاهرين

الرئيس الجزائري يصدر قرارا جديدا بالعفو عن متظاهرين
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قرارا بالعفو عن 30 محكوما عليهم في قضايا "التجمهر والإخلال بالنظام العام".

العالم - الجزائر

كما قرر "تدابير رأفة تكميلية" لصالح 71 آخر من الشباب المحبوسين لارتكابهم الأفعال ذاتها، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "عطفا على البيان الصادر عن وزارة العدل أمس الاول الثلاثاء، اتخذ السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، إجراءات عفو لفائدة 30 محبوسا، محكوما عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام وما ارتبط بهما من أفعال".

كما قرر رئيس الجمهورية من جهة أخرى "تدابير رأفة تكميلية لفائدة 71 آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال. سيتم الإفراج عنهم للالتحاق بذويهم وعائلاتهم، ابتداء من مساء الاربعاء ".

وذكر البيان أن قرار العفو جاء بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب.

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