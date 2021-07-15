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الامن البرلمانية : الكيان الصهيوني يحاول اكتساب الشرعية عبر التطبيع

الامن البرلمانية : الكيان الصهيوني يحاول اكتساب الشرعية عبر التطبيع
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

ندد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية محمود عباس زاده مشكيني بسياسات التطبيع التي تقوم بها بعض الانظمة العربية عادّا الكيان الصهيوني يحاول يحاول اكتساب الشرعية عبر التطبيع.

العالم - ايران

وعدّ محمود عباس زاده مشکیني، في تصريح صحفي يوم الاربعاء، أزمة عدم الشرعية التي يعاني منها الاسرائيليون المحتلون عنصرا خطيرا على صعيد السياسة الخارجية.

ولفت الى ان شعوب العالم يخرجون الى الشوارع في تظاهرات حاشدة احتجاجا على الممارسات العدوانية والاجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني لذلك يعجز الكيان من تحقيق الاستقرار السياسي على الصعيد الدولي.

وشدد انه لاينبغي للبلدان العربية الهرولة وراء التطبيع مع الكيان الصهيوني لأنها تتعارض مع مصالح العالم الاسلامي.

ونوه الى الممارسات القمعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وارتكابه المجازر وسفك الدماء في الاراضي المحتلة لذلك فان الانظمة التي لاتكترث بدماء المظلومين ستؤول الى مصير مشؤوم مع الصهاينة.

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