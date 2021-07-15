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المكسيك تسجل 12116 إصابة و230 وفاة جديدة بكورونا

المكسيك تسجل 12116 إصابة و230 وفاة جديدة بكورونا
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء الأربعاء، تسجيلها 12116 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل ارتفاعا بالغا لهذا المؤشر، كما تم رصد 230 وفاة بالمرض.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 12116، مقابل 11137 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2616827 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 230 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 219 الثلاثاء، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 235507 أشخاص، بنسبة فتك حوالي 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%.

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