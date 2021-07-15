قائد عسكري ايراني: قواتنا المسلحة تحظى بقدرات وجهوزية عالية في حدود البلاد

العالم - ايران

وقال العميد ركن آذريان في تصريح ادلى به الاربعاء لمراسل وكالة "ارنا" خلال تفقده لحدود دوغارون التابعة لمدينة تايباد بمحافظة خراسان الرضوية: ان اقتدار وصلابة القوات المسلحة لهما دور كبير في توفير الامن المستديم لبلاد ويتم يوما بعد يوم تعزيز مستوى واقتدار هذه القوات.

واشار الى النزاع الداخلي في افغانستان قائلا: ان احداث الايام الاخيرة في افغانستان لا تبعث على اي قلق لشعب بلادنا وان الحدود المشتركة بين ايران وافغانستان تحظى بالامن الكامل مائة بالمائة.

واضاف: ان القوات المنتشرة في الحدود الشرقية مجهزة بالمعدات والامكانيات الالكترونية وترصد ادنى تحركات واجراءات الاعداء.

وحذر العميد ركن آذريان اعداء ايران الاسلامية بانه عليهم ان يعلموا بان جنود الوطن وفي ظل قيادة القائد العام للقوات المسلحة متمسكون باهدافهم وعقيدتهم ولن يسمحوا للاعداء بان يحققوا اهدافهم البغيضة والخبيثة.

وكان العميد ركن آذريان قد تفقد الوحدات العسكرية التابعة للواء الهجومي المتحرك "الشهيد تولائي" 277 عند نقطة الصفر الحدودية بين ايران وافغانستان خلال زيارته لمعبر دوغارون الواقع على بعد 18 كم من مدينة تايباد التي تبعد 225 كم عن مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران.

يذكر ان معبر "اسلام قلعة" في ولاية هرات الافغانية الواقع عند نقطة الصفر الحدودية مع ايران والمقابلة لمعبر دوغارون قد سقطت بيد قوات حركة طالبان قد عدة ايام.

ولايران حدود مشتركة بطول اكثر من 900 كم مع افغانستان في محافظات خراسان الرضوية وخراسان الجنوبية وسيستان وبلوجستان وتقابلها ولايات هرات وفراه ونيمروز في افغانستان.